Laringotracheite per Tommaso Paradiso: rimandato il live dei Thegiornalisti a Reggio Calabria

A causa di un'improvvisa laringotracheite acuta che ha colpito Tommaso Paradiso, il concerto dei Thegiornalisti originariamente previsto perla sera di mercoledì 3 aprile, al PalaCalafiore di Reggio Calabria si sposta a sabato 4 maggio presso la stessa venue. I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data. La band ha annunciato sui social: "Ragazzi purtroppo dobbiamo rimandare al 4 maggio il concerto di domani a Reggio Calabria. Tommy ha una forte laringotracheite. Ci dispiace tantissimo, non vediamo l'ora di recuperare per essere lì con voi. P.S. grazie Bari, non ce l'avremmo fatta stasera senza di voi, ricordatevi la promessa di Tommy".



