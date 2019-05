La Russia censura il film su Elton John: tagliate le scene di sesso gay e droga

Censurato in Russia 'Rocketman', il film sulla vita del cantautore inglese Elton John. Secondo due giornalisti russi sono state eliminate le scene di sesso gay e di droga. La pellicola, presentata all'ultimo Festival di Cannes, uscirà la settimana prossima in Russia. Il critico Anton Dolin, che ha visto il film sulla Croisette e venerdì 31 maggio ha assistito all'anteprima prima dell'uscita nelle sale nel paese, su Facebook ha fatto sapere che tutte le scene "con baci, sesso e sesso orale tra uomini sono state tagliate". Inoltre - secondo il giornalista - sono stati cambiati i titoli di coda nei quali si legge che il songwriter "ha trovato l'amore, è sposato con un uomo e ha cresciuto due figli". Particolari che in Russia sarebbero stati omessi, lasciando solo la parte in cui si cita l'impegno dell'autore di 'Candle in The Wind' nella lotta all'Aids.

Il film racconta i travagli della popstar con la droga, l'alcol e la propria sessualità. Un altro giornalista che ha presenziato alla proiezione, Misha Kozyrev, ha detto che anche le scene di droga sono state tagliate. "Il film è stato modificato per essere conforme alle leggi della Federazione russa", ha confermato Central Partnership, il distributore russo di 'Rocketman', senza fornire ulteriori dettagli.

Nel paese vige una legge, contestata dalle associazioni Lgbti locali e internazionali, che vieta "la promozione ai minori di relazioni sessuali non tradizionali". Difficile però che il provvedimento si applichi al biopic su Elton John, che uscirà nelle sale con il divieto ai minori di 18 anni. Il ministro della Cultura russo Vladimir Medinski ha chiarito che il suo dicastero "non ha nulla a che fare con il montaggio del film e che tutto è stato fatto dal distributore".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata