La rapper Cardi B arrestata per aggressione in uno strip club

E' stata arrestata con l'accusa di aggressione, ma non sembra affatto preoccupata. Parliamo della rapper Cardi B, immortalata tutta sorridente davanti ad un distretto di polizia a New York. Come riporta Tmz, la cantante avrebbe ordinato a membri del suo entourage di attaccare due bariste con bottiglie ed altri oggetti. Cardi B sarà chiamata in giudizio il 29 ottobre