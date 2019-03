La nuova carriera di Stefano De Martino: pronto a recitare in 'Don Matteo'

Stefano De Martino, fresco del successo ottenuto come conduttore di 'Made in sud', si prepara a una nuova sfida, debuttare come attore. È la clamorosa anticipazione del settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 22 marzo.

Spy rivela infatti che sono alle battute finali le trattative per una parte importante nella nuova stagione di 'Don Matteo', la dodicesima e ultima che ha per protagonista il parroco investigatore interpretato da Terence Hill. Lo staff di De Martino e la produzione, rivela il settimanale diretto da Massimo Borgnis, hanno già raggiunto un accordo economico e tra pochi giorni il conduttore e ballerino dovrebbe raggiungere Spoleto, dove stanno per iniziare le riprese.

