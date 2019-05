La Corrida: vince il trio "Il decollo" con la parodia de "Il mondo" di Jimmy Fontana

Successo per La Corrida ondata in onda venerdì sera su Rai1. Vince la sesta puntata“Il Decollo” un simpatico trio musicale composto da Alessandro, Andrea e Roberto, assicuratore, cuoco e musicista tra i 34 ed i 42 anni di Como, Caccivio e Varese. Tre giovani amici dall’indole autoironica. L’idea dell’esibizione nasce da una parodia simpatica de «Il Volo». Hanno presentato la loro versione de “Il mondo”, il celebre brano di Jimmy Fontana, e hanno vinto la puntata. Gli applausi del pubblico e del conduttore Carlo Conti hanno infatti premiato il simpatico trio con la passione per il canto. Venerdì i “dilettanti allo sbaraglio” de “La Corrida” hanno raggiunto 3 milioni 896 mila telespettatori e uno share pari al 17.8.