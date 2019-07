La7, Cairo: Propaganda Live per altri 3 anni, Formigli per 5

di mad/scp

Milano, 10 lug. (LaPresse) - "Abbiamo rinnovato il contratto per altri tre anni a Diego Bianchi e a tutto il gruppo di Propaganda Live". Lo ha annunciato il presidente di La7, Urbano Cairo, presentando i palinsesti a Milano. "Abbiamo anche rinnovato per altri 4 anni il contratto a Formigli, che scadeva il prossimo anno. Quindi avremo Formigli per altri cinque anni", ha aggiunto.

