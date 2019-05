L'attore Rick Schroder arrestato per violenza domestica

L'attore Rick Schroder è stato arrestato per sospetta violenza domestica. Lo riferisce Cnn, informando che ad annunciarlo è stato lo sceriffo della contea di Los Angeles. Secondo le autorità, l'attore, noto per i suoi ruoli in tv a 'Silver Spoons' e 'NYPD Blue', sarebbe stato trovato in stato di alterazione con una donna nella sua residenza a Topanga e avrebbe rifiutato le cure mediche.

