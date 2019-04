Kirk Douglas e Anne Buydens, la coppia più longeva di Hollywood: 202 anni in due

di Laura Carcano

Duecentodue anni in due. E non sentirli. Kirk Douglas, 102 anni, e sua moglie, Anne Buydens, 100 anni, alla faccia delle coppie scoppiate del cinema che fanno la gioia degli amanti del gossip, sono marito e moglie più anziani di Hollywood.

I due si sono sposati nel 1954 e in una lettera mandata alla moglie nel '58 proprio Kirk aveva scritto: "Se vivessimo fino a 100 anni, avremmo ancora tantissime cose da dirci". Un traguardo che hanno raggiunto entrambi: lui ha festeggiato 102 anni il 9 dicembre 2018, mentre lei, fresca di compleanno, ne ha compiuti 100 il 23 aprile.

Kirk, padre del famoso attore Michael Douglas, è stato sposato dal 1943 al 1951 con l'attrice britannica Diana Dill con cui ha avuto due figli, Michael e Joel Douglas. Tre anni dopo si è risposato con la produttrice Anne Buydens, con cui vive da 65 anni, e da cui ha avuto altri due figli, Peter Vincent ed Eric, nato nel 1958 e morto a 46 anni.

La loro è stata una grande storia d'amore di cui qualche segreto si può carpire dalle pagine del libro, scritto dallo stesso Kirk e dalla moglie nel 2017 intitolato: 'Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood'.

Poche settimane fa è diventata social la foto scattata dal nipote Cameron con il vecchio Kirk in campeggio. Il figlio di Michael Douglas ha pubblicato le immagini del nonno che dorme in una tenda sistemata nel giardino di casa.

Il set fu galeotto per Anne e Kirk. Buydens stava lavorando nella produzione di un film a Parigi quando è stata presentata a Douglas. Lo ha incontrato nella sua roulotte, conosciuta come "la tana del leone", per come era stata battezzata da quelli che lavorano alla pellicola, perché l'attore, che era divorziato, era considerato un vero playboy.

Nel libro-memoriale della coppia Anne racconta: Douglas "mi ha dato un'occhiata e poi ha detto: 'Ti piacerebbe cenare con i miei amici in qualche ristorante chic?' E io ho detto 'No, grazie, penso che andrò a casa e mi farò delle uova strapazzate. Non era esattamente quello che Kirk si aspettava...".

Douglas, grande attore ma anche grande seduttore, ha dichiarato di avere avuto relazioni con attrici come Rita Hayworth e Patricia Neal. Buydens, che è nata in Germania ad Hanover, ha detto nel libro. "Come europea, io capivo che sarebbe stato irrealistico aspettarmi fedeltà totale da un matrimonio". E se la consapevolezza fosse proprio la ricetta segreta dei ménage longevi?

