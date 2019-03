Keith Richards: "Amo Mick Jagger il 99% del tempo"

Più di una volta nel corso della loro lunga relazione umana e artistica gli ha riservato frecciate pesanti, ma ora il chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards, a sorpresa, parla in termini affettuosi del compagno di band e amico, Mick Jagger. "Non potrei lodare mai abbastanza Charlie (Watts) e non posso che parlare bene di Mick per il 99% del tempo", ha detto Richards in un'intervista al tabloid britannico 'The Sun', in occasione dell'uscita dell'edizione deluxe del suo primo album solista 'Talk is Cheap'.

"Mick sa cosa voglio dire e dirà lo stesso di me. Le cose succedono tra noi perché siamo due persone che lavorano insieme. Si sente solo parlare dei vecchi litigi ma io amo quell'uomo il 99% delle volte", ha spiegato Keef, che poi ha confermato che gli Stones sono al lavoro su un nuovo album. "Ne abbiamo fatto una parte e non vedo l'ora di tornare in studio dopo il tour", ha affermato Richards. La storica band inglese infatti dal 19 aprile tornerà sul palco negli Stati Uniti per una nuova tranche del 'No Filter Tour'. Il debutto è previsto il 20 aprile all'Hard Rock Stadium di Miami in Florida.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata