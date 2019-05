Joe Bastianich lascia 'MasterChef': "Mi dedicherò alla musica"

Joe Bastianich lascia le cucine di 'MasterChef Italia'. Lo annuncia Sky in una nota, spiegando che nella prossima edizione del programma ci saranno solo tre giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Bastianich si prenderà una pausa dal programma dopo otto edizioni "per dedicarsi alla musica - che nella sua vita ha un posto di assoluto rilievo, insieme alla ristorazione - con un tour italiano e un CD in uscita di cui verranno presto annunciati i dettagli". L'imprenditore italo-americano ha commentato: "Non un addio ma un arrivederci alla grande famiglia di MasterChef Italia, un programma che mi ha regalato tanto. Sono pronto per nuove avventure, e sono pronto a dedicarmi all'altra mia grande passione che è la musica. Sarò impegnato in un tour italiano con l'uscita del mio primo album di cui presto avrete info e date".

