Gf, Ilary Blasi e la vendetta su Fabrizio Corona attesa da tredici anni | Video

"Sei un caciottaro, io quelli come te li sgamo subito", durante il collegamento del Grande Fratello Vip con Fabrizio Corona, la conduttrice Ilary Blasi si è tolta un sassolino dalla scarpa. Un sassolino che la infastidiva da tredici anni.

Nel 2005, un mese prima che sposasse Francesco Totti, e sei mesi prima che la coppia avesse il primo figlio, Gente pubblicò un'intervista a Flavia Vento in cui l'ex 'ragazza sottovetro' raccontava una notte di passione con il capitano della Roma. Francesco Totti ha sempre negato il presunto tradimento e nella sua autobiografia, Un capitano, dà la sua versione della serata incriminata: con Flavia Vento si sarebbe solo incrociato e salutato al ristorante. Nonostante abbia sempre creduto a suo marito, Blasi ha più volte dichiarato di aver sofferto molto per questa 'bomba' scoppiata a un mese dalle nozze, organizzata da Fabrizio Corona.

Ilary ha qualcosa da dire a Fabrizio Corona... ed è subito SCONTRO!#GFVIP pic.twitter.com/GFUmLEHfBA — Grande Fratello (@GrandeFratello) 25 ottobre 2018

Così la conduttrice non ha esitato un momento a dire ciò che pensa quando il noto paparazzo è andato alla casa del Grande Fratello per confrontarsi con la ex Silvia Provvedi. Anche su di lei, Corona avrebbe detto bugie e Blasi non ci ha visto più. "Ti rendi conto quello che mi ha fatto 13 anni fa? Tu giochi con i sentimenti", gli ha detto. "Lo sa tutta Italia chi sei, io quelli come te li sgamo da prima che inizino a parlare. Hai organizzato tutto quando mi dovevo sposare ed ero incinta del mio primo figlio", ha continuato la conduttrice.

Parole a cui Corona ha risposto urlando di rabbia. "Tuo marito ha scritto un mare di cazzate. La verità - ha detto - è che siamo tutti cornuti e tu sei stata tradita a un mese dal matrimonio”. E poi la minaccia: "Persone importanti in tv sanno che quello che ha scritto tuo marito è una stronzata. Io ti rovino". A quel punto Ilary Blasi ha chiuso il collegamento, ma lo scontro è rimbalzato sui social creando vere e proprie fazioni che si sono schierate con l'uno o con l'altro personaggio.

