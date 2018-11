Il tour delle Spice Girls è già un successo: aggiunte nuove date

di Niccolò Borella

Come per tante altre band l'effetto reunion ha funzionato. Da sabato scorso, la vendita dei biglietti del tour britannico delle Spice Girls, in programma questa estate, ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi minuti. Molti i fan delusi che hanno sfogato la loro rabbia sui social: sotto accusa la lentezza della piattaforma di vendita online, Ticketmaster, su cui gli aspiranti acquirenti sono rimasti per ore senza riuscire ad accaparrarsi il ticket. Allora, la band tutta al femminile di 'Wannabe' ha deciso di aggiungere tre nuove date per accontentare le richieste, portando a nove gli show estivi negli stadi britannici.

Le Spice hanno raddoppiato gli appuntamenti a Manchester, Londra e Coventry. Il debutto, a questo punto, sarà proprio il 31 maggio all'Etihad Stadium, la casa del Manchester City. Il ritorno sul palco, dopo l'ultima esibizione estemporanea del 2012 alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra, prevede la formazione a quattro con Emma, Geri, Mel B e Mel C.

Assente, quindi, la Posh Spice, Victoria Beckham, ormai affermata stilista, che ha augurato alle amiche "tanto amore e divertimento in tour", ovviamente via social. "Non sarò con le mie ragazze ma le Spice Girls sono state una parte enorme della mia vita", ha precisato la moglie di David Beckham. Le ragazze sono tornate sull'argomento, in un'intervista al programma tv 'The Jonathan Ross Show', spiegando in realtà di non avere neanche chiesto a Victoria di unirsi, dando per scontato il suo no. "Ho parlato con lei due giorni prima dell'annuncio del tour, ha sempre detto che non vuole più fare la cantante, quindi era una cosa che sapevamo già", ha chiarito Geri. "Abbiamo realizzato tempo fa che a Victoria non piaceva esibirsi dal vivo e andare in tour: nessuno vuole far fare a qualcuno qualcosa che non vuole fare", ha tagliato corto Emma Bunton, chiudendo la porta all'ipotesi di un rientro della Posh Spice. Al debutto sul palco però mancano molti mesi e nessuno può escludere un colpo di teatro con un'apparizione a sorpresa di Victoria.

