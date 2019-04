Il ritorno di Pink fra rock, pop e ballate

di Chiara Troiano

Pink è tornata: a poco più di un anno da 'Beautiful Trauma', esce il 26 aprile il nuovo album 'Hurts 2b Human' per la RCA Records. Per la cantante è l'ottavo lavoro della carriera e ha deciso di non farsi mancare nulla per l'occasione, neanche i featuring di Khalid, Chris Stapleton, Cash Cash e Wrabel.

Il disco segue la falsa riga dei brani che lo hanno anticipato, primo su tutti 'Walk me home', che conta già 62 milioni di stream su Spotify e 19 milioni di visualizzazioni su YouTube per il video diretto da Michael Gracey e da Stuart Bowen. Ma i fan di Pink hanno già potuto ascoltare anche 'Hustle', scritto da lei stessa con Dan Reynolds degli Imagine Dragons e a Jorden Odegard, 'Can We Pretend' featuring Cash Cash e la title track, 'Hurts 2b Human', insieme a Khalid.

Tredici tracce in tutto, nelle quali Pink si è fatta affiancare dagli storici collaboratori Max Martin, Shellback, Julia Michaels, Nate Ruess, Greg Kurstin, Billy Mann, con l'aggiunta dei nuovi 'aiutanti' Teddy Geiger, Sasha Sloan, Beck e Sia. La cantante, senza lasciarsi alle spalle punk e rock, riesce a portare tutto nell'universo pop confezionando un lavoro che, come anche gli ultimi, spazia tra brani ritmati e ballate romantiche come 'Circle Game' e 'The last song' e la maestosità di 'Walk me home'. Ma c'è spazio anche per un incursione a sorpresa nel country con 'Love me anyway' insieme alla star del genere Chris Stapleton.

Alecia Beth Moore (questo il suo vero nome all'anagrafe), che fa parte degli ambasciatori Unicef e supporta diverse fondazioni benefiche, ha dato il via alla seconda tranche del suo Beautiful Trauma World Tour a partire dall'1 marzo da Sunrise, in Florida, e terminerà con due serate al New York City's Madison Square Garden il 21 e il 22 maggio.

A giugno inizierà il tour europeo, che per il momento non prevede nessuna data in Italia. Ed è un peccato, perché proprio lì, dal vivo, Pink si esprime al suo meglio.



