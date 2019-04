Il ritorno del Boss: a giugno il nuovo album di Springsteen 'Western Stars'

Dopo un 2018 trascorso a Broadway con uno spettacolo intimo in un piccolo teatro e a cinque anni dall'ultimo lavoro in studio, 'High Hopes', Bruce Springsteen ha annunciato che il suo prossimo album, il 19esimo, si intitolerà 'Western Stars' e uscirà il 14 giugno con Columbia. Ad anticiparlo il primo singolo, 'Hello Sunshine', svelato, per la gioia dei fan, alla mezzanotte tra giovedì e venerdì. In copertina la foto di un cavallo selvaggio. E nei giorni scorsi Springsteen ha seminato sui social indizi quali foto di deserti e sole accecante. "Questo album è un ritorno alle mie registrazioni soliste, con canzoni ispirate ai personaggi e ampi arrangiamenti orchestrali", ha detto il Boss, che ha definito il suo ultimo lavoro un "portagioie".

Canzoni che ci faranno viaggiare sulle autostrade del deserto degli Stati Uniti e ci interrogano sulla solitudine, l'appartenenza alla comunità e la speranza, è quanto trapela del disco, che conterrà 13 tracce. Oltre a Hello Sunshine, Hitch Hikin', The Wayfarer, Tucson Train, Western Stars, Sleepy Joe's Café?, Drive Fast (The Stuntman), Chasin' Wild Horses, Sundown, Somewhere North of Nashville, Stones There Goes My Miracle, Moonlight Motel.

L'album, registrato principalmente nello studio di casa Springsteen nel New Jersey, "porta la sua musica in un nuovo mondo ispirato ai dischi pop della California del sud degli anni '60 e dei primi anni '70", sottolinea Columbia. Il Boss, che compirà 70 anni a settembre, ha citato come musicisti d'ispirazione Glen Campbell, gloria del country per un breve periodo parte dei Beach Boys, Burt Bacharach, leggenda pop americana, e Jimmy Webb, autore di molte canzoni di Elvis Presley, Frank Sinatra e Supremes.



