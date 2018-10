Il Club to Club compie 18 anni: il programma del festival di musica elettronica

Il Club to Club diventa maggiorenne. Il festival torinese di musica elettronica, diventato negli anni un punto di riferimento per la scena internazionale, è arrivato alla sua 18esima edizione. Per l'occasione, porterà dal 1 al 4 novembre una line up ricca di esclusive e performance di altissimo livello. Per la prima volta nella storia il 25% del pubblico sarà straniero.

Tra i nomi annunciati Aphex Twin, l'artista che ha rivoluzionato la scena musicale elettronica negli ultimi 30 anni, per la sua unica data italiana. Ci saranno poi le performance in esclusiva per l'Italia di Beach House, Jamie xx, Iceage, Blood Orange, David August, Vessel, Leon Vynehall, Robin Fox, Serpentwithfeet, Tirzah, Yves Tumor, i set di Peggy Gou, Avalon Emerson e molti altri. Elena Colombi, Silvia Kastel, Bienoise, Mana, Primitive Art, Gang of Ducks e Palm Wine sono i rappresentanti di The Italian New Wave (ITNW), il format di Club To Club che promuove la nuova creatività musicale italiana nel mondo attraverso showcase ed iniziative.

Nell'anno del raggiungimento della maggiore età, la proposta è articolata per poter rappresentare al meglio tutte le sfaccettature della musica elettronica e dare vita a quattro giorni di spettacoli in alcune delle location più affascinanti della città: dagli spazi rinnovati delle Officine Grandi Riparazioni (giovedì 1 e sabato 3) alla maestosa Reggia di Venaria (domenica 4), passando per i padiglioni post-industriali del Lingotto (venerdì 2 e sabato 3), oltre al domenicale block party 'ClubPalazzo' a Porta Palazzo (domenica 4).

Tema di questa edizione è 'La luce al buio', ispirata dal set di Nicolas Jaar dello scorso anno, in cui l'artista cileno ha suonato un edit de 'L'ombra della luce' di Franco Battiato unito a un'intervista al Maestro. "Quest'anno il tema è molto poetico - ha dichiarato il direttore artistico Sergio Ricciardone - in fondo è quello che facciamo da anni: portare la luce al buio vuol dire anche realizzare uno show, accendere di vita uno spazio che fino a qualche ora prima era vuoto".

