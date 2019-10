Hbo conferma serie prequel del 'Trono di spade': si chiamerà 'La casa del drago'

di scp

Los Angeles (California, Usa), 30 ott. (LaPresse/AFP) - Hbo realizzerà una serie prequel del 'Trono di spade' intitolata 'House of the Dragon' (La casa del drago). Lo ha annunciato la casa madre WarnerMedia. La nuova serie nell'epico mondo fantasy di George RR Martin sarà ambientata 300 anni prima degli eventi del grande successo Tv del 'Trono di spade' e si basa sul libro 'Fire and Blood'.

