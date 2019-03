Gran finale su Tv8 per 'Italia's got talent': ospite Gigi Proietti

Dopo aver superato le nove puntate di selezioni, in 15 si contendono il gradino più alto del podio

di Chiara Troiano

E' arrivato il momento del gran finale di 'Italia's got talent': i quindici talenti che sono arrivati incolumi fino a questo punto si sfideranno, in diretta da Milano, di fronte ai telespettatori di tutta Italia su Tv8, venerdì sera alle 21.15.

A giudicarli, però, questa volta, non saranno Claudio Bisio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini: i fantastici quattro cederanno infatti lo scettro al pubblico da casa che, attraverso il televoto, potrà eleggere il talento migliore di questa edizione. Lodovica Comello - fino a questo momento nel backstage insieme agli artisti - salirà sul palco per condurre lo show.

Ospite d'eccezione della puntata finale Gigi Proietti. Non solo attore, ma anche doppiatore, comico, conduttore televisivo, regista e cantante.

Dopo aver superato le nove puntate di selezioni, in 15 si contendono il gradino più alto del podio. In dieci hanno superato sia la prima fase di Auditions, sia la puntata di semifinali e sono: il mago Andrea Paris, le affascinanti proiezioni di Gianluca Falletta, il cantante e pianista Lorenzo Tronconi, il Coro Divertimento Vocale, il ballerino freestyle Samuel Olatidoye, la giovanissima crew dei Mini Raptor, la comicità surreale della diciannovenne Aurora Leone, il sassofonista Ernesto Dolvi, il mimo Silent Rocco e la poesia di Simone Savogin.

In quattro sono andati direttamente alla finale grazie ai Golden Buzzer assegnati dai giudici: i Gypsy Musical Academy sono la scelta di Claudio Bisio, Federica Pellegrini ha premiato la crew degli Urban Theory, Frank Matano invece ha voluto la coppia di ballerini Alex e Alice e Mara Maionchi si è fatta conquistare dal sound di Antonio Sorgentone. Inoltre, nel corso delle semifinali, anche la conduttrice Lodovica Comello ha schiacciato il bottone dorato per spedire in finale il suo preferito: il surreale comico Nicola Virdis.

Il vincitore assoluto di questa edizione verrà eletto dal pubblico a casa con la app, attraverso il sito, tramite Twitter o con il telecomando Sky e gli sms.



