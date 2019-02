Gomorra 4, ecco il trailer: al via il 29 marzo su Sky

Una nuova vita per Genny e la sua famiglia. Una guerra che nessuno sembra volere. E nuovi personaggi che promettono di dire la loro in un sistema dall'equilibrio sempre più precario

di Chiara Troiano

Il finale di stagione di Gomorra 3 ci ha lasciati con il fiato sospeso: Ciro si è sacrificato per Genny, che gli ha sparato a bordo di una yacht facendolo cadere in mare. E' finita così un'amicizia contrastata, fatta di avvicinamenti e contrasti. E adesso? Conclusa questa dicotomia, cosa succederà ai protagonisti di Gomorra 4? Sky ha rilasciato il trailer della nuova stagione, in partenza il 29 marzo su Sky Atlantic, che finalmente dà qualche anticipazione di ciò che vedremo. Una nuova vita per Genny e la sua famiglia. Una guerra che nessuno sembra volere. E nuovi personaggi che promettono di dire la loro in un sistema dall'equilibrio sempre più precario.

Iniziano a delinearsi i ruoli, le svolte impreviste, gli scontri e le alleanze. E quel che dal teaser si intuiva soltanto, diventa più chiaro nel trailer. Mentre Genny prova a tirarsi indietro nella guerra fra clan e vola a Londra con la moglie Azzurra, Patrizia diventa il capo di Secondigliano fra problemi e insubordinazioni. Ma "niente è come sembra". Nel trailer si vedono tutti i protagonisti della serie Sky prodotta da Cattleya - Genny (Salvatore Esposito), Patrizia (Cristiana Dell'Anna), Enzo (Arturo Muselli), Valerio (Loris De Luna) e Azzurra (Ivana Lotito) - assieme ad alcuni nuovi ingressi. I dodici nuovi episodi di Gomorra - prodotti da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film - sono diretti da Francesca Comencini (responsabile anche della supervisione artistica della quarta stagione), Claudio Cupellini, Marco D'Amore (Ciro, che si sposta dietro la macchina da presa), Enrico Rosati e Ciro Visco. Da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo (edito da Arnoldo Mondadori Editore).



