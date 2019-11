Giorgio Tirabassi colpito da un malore alla presentazione del suo ultimo film

L'attore romano, ricoverato ad Avezzano. Si trovava a Civitella Alfadena, in provincia dell'Aquila, per promuovere il suo ultimo film, 'Il grande salto'

Giorgio Tirabassi è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto, durante la presentazione del suo nuovo film, intitolato 'Il grande salto', a Civitella Alfadena in provincia dell'Aquila. L'attore è stato ricoverato all'ospedale di Avezzano e, da quanto si apprende da fonti sanitarie, è stato trasferito nell'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento e non sarebbe in pericolo di vita. Nel corso della giornata verrà diffuso un bollettino sanitario.

