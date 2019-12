Gessica Notaro non ha paura: mostra l'occhio ferito prima dell'operazione

La Miss sfregiata dall'acido, Gessica Notaro, è stata ricoverata per sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico presso l’ospedale Bufalini di Cesena "per tagliare in due la palpebra cucita per due anni e vedere cosa è successo all'occhio". Prima dell'operazione l'ex modella ha postato un video sui social in cui si toglie la benda dall'occhio ferito per mostrarlo ai followers. "Mi sembrava giusto", ha spiegato la 29enne protagonista di Ballando con le Stelle.

"È andato tutto bene. Grazie per tutto l’affetto che come sempre mi dimostrate", ha scritto la Notaro sui social, dove ha postato una foto del prima e del dopo l'intervento, superato senza complicazioni.

"Dolore? Un pochino si. Diciamo che erano meglio un cappuccino e una brioche - ha scherzato -. Per fortuna i miei dottori del Bufalini sono bravissimi ed hanno gestito la situazione nel migliore dei modi. L’occhio strutturalmente sta bene e per poterlo recuperare a livello funzionale e quindi visivo dovrò aspettare ancora un po’ di tempo e pregare che il prossimo trapianto di cornea vada bene" ha spiegato per poi concludere sdrammatizzando.

"Detto ciò’, finito l’intervento sono tornata a casa e mi sono fatta portare un bel piatto di sushi".

