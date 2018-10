Gene Gnocchi: “Salvini e Di Maio fidanzatini, il piccolo Conte è da adottare”

La copertina di Gene Gnocchi alla trasmissione “di Martedì” in onda su La 7 è dedicata ai due vicepremier Di Maio e Salvini, “fidanzatini che quando litigano fanno soffrire il piccolo Conte: “Ma guarda Salvini e Di Maio… fanno i fidanzatini… si sbaciucchiano, litigano… fanno la pace poi al momento clou… Di Maio tira fuori il condom e Salvini invece ha tirato fuori il condon. E come sempre accade quando due litigano… chi ne soffre di più è il piccolino… il piccolo Giuseppino Conte… scusa ma io non ce la faccio a vederlo così… col curriculum che ha lui poi… quindi io mi son permesso di lanciare questa campagna Adotta un Premier”.