Gay Pride a Roma. Festa e baci appassionati tra Luxuria e Asia Argento

Migliaia di persone hanno invaso le vie di Roma per un coloratissimo e rumorosissimo Pride, giunto alla 25esima edizione. Sul palco protagoniste e scatenatissime Asia Argento e Vladimir Luxuria che si sono anche baciate appassionatamente.

"Oggi siamo qui per dire che siamo orgogliosi di essere umani, di restare umani. Significa non respingere nessuno né per l'orientamento sessuale, né per il colore della pelle, né per altro", ha detto Vladimir Luxuria durante il coloratissimo Pride di Roma, giunto alla 25esima edizione. Poi l'ironico attacco a Salvini: "Non imitare i Village People, solo i Village People avevano il diritto di indossare le divise".

