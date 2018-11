Fuori 'Chiaro di Luna': il nuovo video di Jovanotti girato in Eritrea

È uscito il nuovo video di Jovanotti, 'Chiaro di Luna', ambientato ad Asmara, in Eritrea, dove molti anni fa un altro Lorenzo, il nonno di Cherubini, aveva fatto il camionista, in quel periodo passato alla storia come 'Africa orientale Italiana'. Asmara è una dove l'Africa e l'Italia si intrecciano. Affollata e lenta, dolce e straniante, isolata dal resto del mondo ma piena di storie, ricca di rimandi come un ipertesto di emozioni e di pensieri. I segni della presenza dell'Italia sono ovunque: "Non bisogna cercarli ti ci ritrovi dentro e dopo un po' non ci fai più caso perché è semplicemente il panorama architettonico dentro al quale siamo cresciuti", ha rivelato Lorenzo.

L'Eritrea è un paese in grande trasformazione: prima la pace con l'Etiopia a luglio di quest'anno e poi, il giorno della fine delle riprese del video, l'Onu ha approvato la cancellazione delle sanzioni verso questo paese. Il cammino dell'Eritrea verso una piena democrazia è iniziato e va incoraggiato in tutti i modi possibili. Lorenzo sentiva che quello era il posto giusto per raccontare Chiaro di Luna, che è un video romantico e racconta l'amore in un luogo difficile ma in cambiamento, dove le emozioni sono più forti.

"Sapevo poco dell'Eritrea, avevo solo sentito o letto qualche racconto dell'Africa orientale dei tempi che fu colonia. Le notizie riportano che moltissimi dei ragazzi che arrivano in Italia attraverso il mediterraneo sono Eritrei e da tanto volevo andarci; per me è solo viaggiando fuori dai circuiti del turismo che si può conoscere qualcosa per davvero di un luogo. Lo avevo già programmato, in solitaria zaino e via. Poi ho sentito che quello era il posto giusto per questa canzone e non c'era nessuna alternativa che mi convinceva allo stesso modo", ha dichiarato Lorenzo appena rientrato. "Volevo raccontare l'Africa senza stereotipi su quel continente, perché non esiste luogo al mondo più complesso e più legato al nostro destino, e gli stereotipi e le generalizzazioni fanno sempre solo male. Nel video, uno scenario che potrebbe ricordare una provincia o una delle periferie italiane prima della guerra: il mercato, i cinema, la cattedrale cattolica, le chiese copte, i bellissimi bar italiani. Spaccati cittadini di piazze e di vie di Asmara, mondi non 'connessi', senza pubblicità e non visibili da Google Earth, fuori da qualunque rotta commerciale, politica, digitale e anche per questo così affascinanti, così assolutamente unici e speciali. La fotografia del clip porta a saturazione una tavolozza cromatica naturalmente imperniata sul giallo, come il più classico dei film di frontiera. La periferia, gli ambienti catturati dalla macchina da presa potrebbero essere quelli di settanta anni fa, come anche quelli di un futuro post-apocalittico. E invece il tempo della storia del video è assolutamente centrato ai giorni nostri".

Lo stile di ripresa degli YouNuts, scoperti da Lorenzo con il video di 'Sabato' e oggi fra i più importanti video maker italiani, è semplice ma ben curato, con camera a spalla, anche perché trovare un drone ad Asmara è impensabile. Un ritratto fedele di un mondo intatto e poetico, un ambiente surreale per il mondo occidentale, ma assolutamente reale oggi, in questo preciso momento a poche ore di aereo da qui.

Lorenzo nel video è un musicista che per una ragione non chiara se ne sta in questa città e la sera suona le canzoni nel bar del Cinema Roma. C'è una coppia di innamorati che lo va a sentire. Il clima tra loro è sospeso, forse è la loro ultima notte insieme, forse non si rivedranno più. Ma prima di lasciarsi ballano teneramente abbracciati su Chiaro di luna, la più romantica tra le canzoni del mondo. "È uno dei brani a cui tengo di più. Quando l'abbiamo ascoltata con Rubin ci siamo subito resi conto che si trattava della melodia più importante del disco e forse per questo abbiamo scelto di realizzarla ottenendo il massimo dell'emozione, riducendo al minimo essenziale l'arrangiamento".

Con lo stesso criterio Lorenzo ha voluto il video, che senza alcun effetto speciale, racconta l'emozione di una storia semplice, in una terra meravigliosa senza alcun artificio, che emoziona per come è, senza che la telecamera debba usare nessun 'arrangiamento', lasciando parlare le immagini, naturali, emozionanti, vulnerabili e al contempo cosi travolgenti. "È un assurdo stranissimo bellissimo posto che da noi è come un 'rimosso collettivo', ma mi ha toccato il cuore. Come fece con mio nonno che si chiamava come me, in un altro tempo, con altri desideri in un mondo così diverso ma dal futuro altrettanto imprevedibile".

