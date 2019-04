Food Network, Enrica Della Martira sbarca sul canale 33 con 'Pane, olio e fantasia'

Ricette fatte di pane, con il pane e per il pane firmate da Enrica Della Martira nel nuovo programma in prima tv assoluta 'Pane, olio e fantasia', in onda da domenica 28 aprile alle 14.45 su Food Network (canale 33).

L’ex concorrente e finalista di MasterChef e ora cuoca a tempo pieno, ha una vera passione per il pane fatto in casa.

Dopo aver percorso lo stivale in lungo e in largo per scovare e conoscere gli storici panifici italiani, Enrica ha raccolto tante ricette...e in 'Pane, olio e fantasia' apre le porte della sua cucina per condividerle.

Otto appuntamenti alla scoperta del pane più adatto a tutte le occasioni, dalla cena con i parenti dai gusti tradizionali ad un romantico incontro a due, per arrivare a uno sfizioso picnic che conquisti grandi e piccini. In 'Pane, olio e fantasia' i segreti per la perfetta lievitazione e la soddisfazione di preparare il pane fatto in casa.

Il pane non è solo l'inizio di un buon pasto ma è anche e soprattutto l'ottimo accompagnatore di tante pietanze condite con saporiti sughetti e squisiti intingoli che aspettano solo la scarpetta dei commensali.

Nella cucina di 'Pane, olio e fantasia', Enrica realizzerà semplici e gustose ricette da abbinare al meglio col pane appena sfornato: dalle bruschette più fantasiose, ai succulenti piatti della tradizione italiana che del pane non possono fare a meno.

'Pane, olio e fantasia' (8 episodi x 24’) è prodotto da Dubai per Discovery Italia. La serie sarà disponibile anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).

