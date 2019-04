Food Network, arriva 'Comfort Food' con Misha Sukyas

Peccati di gola allo stato puro firmati dallo chef Misha Sukyas in 'Comfort Food', al debutto in prima TV assoluta sabato 13 aprile alle 13.30 su Food Network (canale 33).

Dopo ‘Effetto Wow’ e ‘Chopped’ non poteva che essere l’irriverente Misha con 'Comfort Food' a portare in tavola un po’ di cucina scorretta e non proprio light a base di tanto burro, fritto, cibo piccante e hamburger multipiano.

Viviamo in un’epoca in cui si presta molta attenzione al benessere e alla buona tavola. Tutto giusto, tutto corretto, ma ci sono delle volte in cui una coccola gastronomica è l’unica soluzione possibile per metterci di buonumore.

In ogni puntata di 'Comfort Food': piatti golosi, comodi, e non proprio light da gustare sul divano e senza inibizioni per far saltare di gioia le papille gustative e per risollevare il morale!

Non dovesse bastare in chiusura di ogni episodio di 'Comfort Food' arriva il ‘Colpo di grazia’: un panino goloso pronto a placare al volo il bisogno di carboidrato quando assale!

