Da Cate Blanchett a Martin Scorsese, ospiti e film della Festa del cinema di Roma 2018

Il prossimo 18 ottobre riparte la Festa del Cinema di Roma, la kermesse della Capitale arrivata alla sua tredicesima edizione, come ricorda la locandina che quest'anno omaggia Peter Sellers. Dieci giorni (fino al 28 ottobre) di cinema piccolo e grande, di grandi ritorni e di nuovi arrivi.

Nel programma appena presentato la lista dei film che sarà presentato è ricco e vario. Dall'attesissimo ritorno di Jamie Lee Curtis nel nuovo Halloween al documentario di Michael Moore su Donald Trump. Ritornano registi che aveva già in passato affidato le loro opere alla Capitale: Eli Roth, per esempio, con Il Mistero della Casa del Tempo, e Barry Jenkins con Se la strada potesse parlare, due anni dopo che il suo Moonlight, sconosciuto e di nicchia, aprisse il festival per poi andare a trionfare agli Oscar.

Ovviamente non mancheranno gli ospiti di prestigio, protagonisti, come da tradizione, degli Incontri Ravvicinati: in primis Martin Scorsese e Isabelle Huppert, che riceveranno dei premi alla carriera; e poi Cate Blanchett, le sorelle Rohrwacher, Giuseppe Tornatore, Sigourney Weaver e lo scrittore Jonathan Safran Foer. Solo per citarne alcuni: qui trovate l'elenco completo degli incontri.

E di seguito la lista dei film della selezione ufficiale di quest'anno:

7 sconosciuti a El Royale (Film d'apertura)

regia di Drew Goddard, con Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Cailee Spaeny, Lewis Pullman, Nick Offerman e Chris Hemsworth



American Animals

regia di Bart Layton, con Evan Peters, Barry Keoghan, Blake Jenner, Jared Abrahamson, Udo Kier, Ann Dowd



Bayoneta

regia di Kyzza Terrazas, con Luis Gerardo Méndez, Brontis Jodorowsky, Joonas Saartamo, Laura Birn, Ilkka Koivula, Ville Virtanen



Beautiful Boy

regia di Felix Van Groeningen, con Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan



Corleone il potere ed il sangue e Corleone la caduta

regia di Mosco Levi Boucault



Correndo atrás (Running after)

regia di Jeferson De, con Aílton Graça, Juan Paiva, Juliana Alves, Lellêzinha, Lázaro Ramos, Rocco Pitanga, Tonico Pereira, Francisco Gaspar, Dadá Coelho, Nicole Bahls, Teka Romualdo, Antonio Pitanga



Diario di tonnara

regia di Giovanni Zoppeddu



Eter (Etere)

regia di Krzysztof Zanussi, con Jacek Poniedzialek, Andrzej Chyra, Ostap Vakuliuk, Zsolt László, Maria Riaboshapka, Malgorzata Pritulak, Stanislav Kolokolnikov, Rafal Mohr



Fahrenheit 11/9

regia di Michael Moore



Før Frosten (Before the Frost)

regia di Michael Noer, con Jesper Christensen, Magnus Krepper, Elliott Crosset Hove, Ghita Nørby, Gustav Dyekjær Giese



Funan

regia di Denis Do, con le voci originali di Bérénice Bejo e Louis Garrel



Millennium: Quello che non uccide (The Girl in the Spider's Web)

regia di Fede Álvarez, con Claire Foy, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield, Sylvia Hoeks, Stephen Merchant, Claes Bang, Christopher Convery, Synnøve Macody Lund, Vicky Krieps



Green Book

regia di Peter Farrelly, con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne, Don Stark



Halloween

regia di David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Virginia Gardner, Nick Castle



The Hate U Give

regia di George Tillman Jr., con Issa Rae, Anthony Mackie, Amandla Stenberg, Regina Hall, Sabrina Carpenter, Common, K.J. Apa, Russell Hornsby, Lamar Johnson, Algee Smith



Hermanos (Brothers)

regia di Pablo Gonzaléz, con Alejandro Buitrag, Rodrigo Hernández Jerez, Emilia Ceballos, Jairo Camargo, Ana Maria Sánchez



Il Mistero della Casa del Tempo

regia di Eli Roth, con Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Renée Elise Goldsberry, Sunny Suljic, Colleen Camp, Lorenza Izzo, Kyle Maclachlan



Se la strada potesse parlare

regia di Barry Jenkins, con KiKi Layne, Stephan James, Colman Domingo, Teyonah Parris, Michael Beach, Aunjanue Ellis, Dave Franco, Diego Luna, Pedro Pascal, Emily Rios, Ed Skrein, Finn Wittrock, Brian Tyree Henry, Regina King



An Impossibly Small Object

regia di David Verbeek, con Lucia, Chung Chen-Hung, David Verbeek, Klara Mucci, Lisa Lu



Jan Palach

regia di Robert Sedlácek, con Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, Kristína Kanátová, Jan Vondrácek, Michael Balcar



Kursk

regia di Thomas Vinterberg, con Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, Peter Simonischek, August Diehl, Max von Sydow



Light as Feathers

regia di Rosanne Pel, con Eryk Walny, Ewa Makula, Klaudia Przybylska



The Little Drummer Girl

regia di Park Chan-wook, con Alexander Skarsgård, Michael Shannon, Florence Pugh



Mere Pyaare Prime Minister (MY Dear Prime Minister)

regia di Rakeysh Omprakash Mehra, con Anjali Patil, Om Kanojiya, Niteesh Wadhwa, Atul Kulkarni, Syna Anand, Prasad, Adarsh, Makrand Deshpande, Rasika Agashe, Nachiket Pumapatre, Neela Mulhekar, Sonia Albizuri, Firdaus Mevawalla, Kavita Pias



Mia e il leone bianco

regia di Gilles de Maistre, con Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan, Lionel Newton, Lillian Dube



Monsters and Men

regia di Reinaldo Marcus Green, con John David Washington, Kelvin Harrison Jr., Anthony Ramos, Chanté Adams, Nicole Beharie, Rob Morgan



La Negrada (Black Mexicans)

regia di Jorge Pérez Solano, con Magdalena Soriano, Juana Mariche Domínguez, Felipe Neri Acevedo Corcuera, Sara Gallardo, Ángela Hortencia Baños, Noé Corcuera Herrera



Las Niñas Bien (The Good Girls)

regia di Alejandra Márquez Abella, con Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, Paulina Gaitán, Johanna Murillo, Flavio Medina



The Old Man & The Gun

regia di David Lowery, con Robert Redford, Casey Affleck, Danny Glover, Tika Sumpter, Tom Waits, Sissy Spacek



Powrót (Back Home)

regia di Magdalena Lazarkiewicz, con Sandra Drzymalska, Agnieszka Warchulska, Miroslaw Kropielnicki, Stanislaw Cywka, Katarzyna Herman, Tomasz Sobczak



A Private War

regia di Matthew Heineman, con Rosamund Pike, Jamie Dornan, Stanley Tucci, Tom Hollander



Sangre Blanca (White Blood)

regia di Barbara Sarasola-Day, con Eva De Dominici, Alejandro Awada, Negro Prina, Rakhal Herrero



Stanlio & Ollio

regia di Jon S. Baird, con Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda, Shirley Henderson, Danny Huston



They Shall Not Grow Old

regia di Peter Jackson



Three Identical Strangers

regia di Tim Wardle



Titixe

regia di Tania Hernández Velasco



Il vizio della speranza

regia di Edoardo De Angelis, con Pina Turco, Massimiliano Rossi, Marina Confalone, Cristina Donadio, Odette Gomis, Juliet Esey Joseph



Watergate

regia di Charles Ferguson

