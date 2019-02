Federica Carta presenta 'Popcorn': "Vi racconto il mio anno"

di Chiara Troiano

'Reduce' dalla prima esperienza al Festival di Sanremo insieme a Shade, Federica Carta è pronta per lanciare il suo nuovo progetto 'Popcorn'. E' lei stessa a raccontarlo a LaPresse, alla vigilia dell'uscita: "Nasce dalla mia esigenza di nuova musica, per fare ascoltare tutto quello che non sono riuscita a dire nell'ultimo anno. Il titolo mi è venuto in mente mentre ero al cinema, mi piaceva il collegamento con il mio lavoro precedente, 'Molto più di un film'. E poi ho pensato che questi sette brani sono un po' come sgranocchiare i popcorn in attesa di un progetto più grande...". Già, perché Federica, che non si ferma mai, sta pensando a quello che succederà dopo l'estate: un nuovo disco, più corposo. E anche in quello, come già nel '7 tracks', sarà lei stessa a scrivere molti dei brani: "Per me la scrittura è molto importante, voglio che le persone ascoltino quello che ho dentro, anche perché io di solito non parlo molto".

Fra le cose di cui non parla, se non in musica, c'è la sua sofferenza: "Nell'ultimo anno sono stata abbastanza male, ho avuto una relazione che non è andata come volevo. Facendo questo lavoro spesso devi mantenere il sorriso e la calma, credo che nessuno mi abbia mai vista triste o arrabbiata. Ecco, in questo progetto ci sono molta rabbia e rammarico. Li ho messi in musica".

Federica si racconta a pochi giorni dall'esperienza all'Ariston, di cui ha un bellissimo ricordo: "Provo molto orgoglio per come lo abbiamo affrontato io e Shade. Eravamo in ansia, ma forse è quella che aiuta l'artista a fare meglio che può". I due saranno insieme anche in alcune date dell'instore tour della cantante, ormai il loro è un sodalizio artistico rodato. Si supportano a vicenda, nel bene e nel male. E se Shade le fa un po' da fratello maggiore, è lei ad insegnargli a non dare troppo peso alle critiche: "Avendo fatto un talent, 'Amici', so cosa devo guardare e cosa no. Finita l'esibizione, invece di andare sui social, io mi sono goduta l'adrenalina. 'Amici' mi ha fortificata tantissimo sotto questo punto di vista, mentre avevo paura che Shade si buttasse giù. Invece è stato bravissimo, anche lui ha imparato a fare selezione di ciò che legge".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata