Federica Abbate lancia sua hit estiva con Lorenzo Fragola: "Non ho più paura"

di Niccolò Borella

Scende in campo in prima persona nel campionato del tormentone estivo italiano Federica Abbate, che in alcune delle 'squadre' partecipanti è una delle autrici. La 28enne milanese lancia 'Camera con vista', singolo uscito il 31 maggio in cui duetta con Lorenzo Fragola, con cui consolida un sodalizio già sperimentato. A produrre il brano sono Takagi e Ketra, gli hit maker della musica italiana, con i quali Federica è una delle co-autrici di singoli di successo come 'Roma-Bangkok' di Baby K e 'Amore e Capoeira' di Giusy Ferreri, nonchè della recente 'Jambo' firmata dai due produttori e quindi ora con loro ingaggia un derby per l'estate 2019. "Sono superfelice, ho appena fatto i miei primi due live, io che sono partita dalla scrittura. Amo l'estate e volevo dare il mio punto di vista e ho subito pensato a Lorenzo e alla sua voce per questa canzone", dice subito lei nella conferenza stampa di presentazione in una bar immerso nel verde del Parco Sempione di Milano, finalmente con un clima estivo, come si addice al brano. Accanto a Federica c'è Fragola e i due regaleranno anche un mini-set acustico di tre pezzi, duettando ovviamente su 'Camera con vista', riletta in chiave semi-acustica. La canzone, come sottolineano entrambi, è un pezzo estivo non scontato, accattivante ma con un mood dolceamaro.

La cantautrice meneghina racconta le sue insicurezze e il suo sentirsi fuori posto. "Avevo bisogno di metterci la mia identità: se scrivo per me parlo di me", spiega lei, sempre più a suo agio davanti ai riflettori. "Quando scrivi non pensi a come vestirti, alle foto (in cui peraltro vengo male), ma alla fine ci ho preso gusto e ho cominciato a divertirmi nel comunicare la mia immagine", afferma Abbate, che ora non vede l'ora di tornare sul palco, dopo i primi due show come solista a Milano e a Roma. I primi appuntamenti in programma sono il 6 luglio a Cremona e l'1 settembre a Roma ma arriveranno altre date e altre occasioni per rivederla sul palco con Fragola. Tra i due l'intesa è palpabile. "Quando è venuto in studio ho sentito qualcosa di speciale e lo ringrazio", dice lei. "Quando mi ha chiamato per propormi il featuring, le ho risposto che se lo aveva scritto lei accettavo senza neanche ascoltare prima il pezzo. E' un'artista con una sua identità, mai banale e scontata anche se pop ed efficace", le fa eco il vincitore di 'X Factor 8', che poi chiarisce: "Il pezzo è estivo ma non 'paraculo' e lo dico io che ne ho fatti". Il singolo è solo l'anticipo del primo vero album e del primo tour della artista milanese, che arrivano dopo una serie di singoli fortunati e dell'Ep 'In foto vengo male' del 2018. Federica ormai è pronta per il centro del palco e i prossimi mesi sono destinati a consacrarla.



