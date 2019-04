F Design Week, appuntamenti da non perdere con Samantha Cristoforetti e Saturnino

L’11 aprile, in via Fiori Chiari 3, nel cuore del Brera Design District

Prosegue la F Design Week, il programma di talk ideato e organizzato da F, il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei e nella sua terza giornata, l’11 aprile, presenta due appuntamenti di assoluto rilievo:

ORE 11.00 SAMANTHA CRISTOFORETTI

Space is closer: lo spazio che ti migliora la vita

A cinquant’anni dal primo allunaggio, Samantha Cristoforetti apre la terza giornata della F Design Week. AstroSamantha incontra il pubblico, in un dialogo con Giulio Ranzo, ceo di Avio, Stefano Bianchi, responsabile lanciatori ESA. Conduce DANIELE BOSSARI, per raccontare la sua esperienza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dove per quasi 200 giorni si è occupata di ricerca scientifica in relazione alle risposte del corpo umano in condizione di microgravità. Samantha Cristoforetti è la prima donna italiana ad aver volato nello Spazio, e in occasione di quest’appuntamento rivela anche i progetti su cui sta lavorando, dal Lunar Orbital Platform-Gateway, la stazione che orbiterà intorno alla Luna, a ExoMars, la missione robotica di esplorazione del pianeta rosso che ha l’obiettivo di portare l’uomo su Marte.

ORE 19.00 SATURNINO

Design a ritmo di musica

Musica e design s’incontrano alla F Design Week. Protagonista di questo evento è Saturnino, il musicista, compositore e produttore con una spiccata passione per il design. Creatività, sperimentazione e trasversalità sono i cardini del suo successo musicale, che ha saputo tradurre anche in una sfida eccezionale: quella di fondare un brand di occhiali di tendenza, che si è imposto con successo sul mercato. Ma non solo, il design accompagna Saturnino anche negli spazi della sua casa con collezioni di oggetti disegnate dai più grandi progettisti e nei suoi concerti con i bassi firmati da alcune star del design contemporaneo.

Gli altri eventi da segnare in agenda - La F Design Week è patrocinata dal Comune di Milano e va in scena negli spazi della galleria RobertaeBasta nel cuore del Brera Design District. Il programma prevede, inoltre, gli interventi di PIERO LISSONI e dello chef DAVIDE OLDANI (11 aprile, ore 18), dell’architetto RICCARDO BLUMER (12 aprile, ore 11), di GIULIO CAPPELLINI (12 aprile, ore 17), di ROBERTO PALOMBA (12 aprile, ore 18). Così come quello di PAOLA MARELLA (13 aprile, ore 18), che ritorna in televisione a parlare di abitare con il nuovo programma A te le chiavi in onda su La7.

Ogni sera, dalle 19.30, la F Design Week si anima con dj set e live performance. “Il meglio della F Design Week” andrà in onda sabato 20 aprile alle ore 12.50 su LA7, all’interno del programma Like.

Il racconto di tutti gli eventi è sui social con Fab! la piattaforma digital del settimanale F e della F Design Week, da seguire su Facebook e Instagram per essere sempre aggiornati sugli appuntamenti in calendario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata