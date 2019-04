F Design Week è protagonista del Fuorisalone: ecco il futuro dell'abitare

Come si vive nello Spazio, fra stelle e pianeti? Che cos’hanno in comune design, moda e food? In che maniera la musica può cambiare le abitudini delle persone? Come si intrecciano social media e vita reale? A tutte queste domande sul futuro dell’abitare e sulle trasformazioni della società rispondono gli ospiti della terza edizione della F Design Week, che si conferma protagonista del Brera Design District, in occasione del FuoriSalone in scena dal 9 al 14 aprile. Patrocinata dal Comune di Milano, la F Design Week 2019 è ideata e organizzata da F, il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei.

Interviste, faccia a faccia e tavole rotonde animano gli spazi della galleria RobertaeBasta di via Fiori Chiari 3, fra pezzi di design d’autore, oggetti Liberty e opere Art Déco, con un programma di oltre venti appuntamenti che vede protagonisti nomi di altissimo rilievo, a partite da SAMANTHA CRISTOFORETTI.L’astronauta, che ha trascorso quasi 200 giorni nello Spazio, racconta la sua esperienza in questa dimensione che sembrerebbe rappresentare il futuro dell’abitare per l’umanità, in un dialogo con DANIELE BOSSARI e altri esperti di spazio.

Se non esistono più confini fra la terra e lo Spazio, lo stesso vale per le forme della creatività: sempre più spesso si assiste a commistioni fra design, moda e food. Lo dimostra la F Design Week 2019 con due incontri speciali, quello fra Patricia Urquiola e la stilista Angela Missoni, quello fra Piero Lissoni e lo chef Davide Oldani. In programma, anche gli interventi dell’architetto Riccardo Blumer, di Giulio Cappellini e di Roberto Palomba. Così come quello di Saturnino, che rivela la sua passione per il design e di Paola Marella, che ritorna in televisione a parlare di abitare con il nuovo programma A te le chiavi in onda su La7.

Alla F Design Week 2019 si discute anche di come la cultura digitale stia rivoluzionando l’approccio alla vita di tutti i giorni, dalla casa al lavoro, dall’intrattenimento al benessere, fino all’esperienza dello shopping. Raccontano questo mondo e i retroscena delle nuove professioni in rete tre autorevoli protagoniste: Giulia De Lellis con i suoi 3,8 milioni di follower, L’estetista cinica (oltre 300mila follower) e Camilla Bellini, ’influencer più seguita nel settore del design.

"Con la F Design Week vogliamo offrire alle nostre lettrici e al pubblico l’occasione unica di entrare in contatto con i protagonisti del design e della creatività, per capire come stanno cambiando le abitudini dell’abitare, per lasciarsi ispirare e scoprire come vivere meglio – dichiara Marisa Deimichei, direttore del settimanale F - Anche il numero di F, in edicola durante la design week, parla di creatività con uno speciale dedicato alle nuove tendenze della casa. Il minimalismo ha fatto il proprio tempo e oggi c’è una nuova voglia di colore e di stampe per restituire gioia alla vita di tutti i giorni. L’approfondimento di F sul design prosegue con cinque case da sogno da copiare nei dettagli oppure nelle scelte cromatiche, per trasformare la propria abitazione".

Oltre al ricco programma di talk, sono tante le iniziative proposte dai partner che accompagnano la F Design Week: Avio espone un modello in scala 1:7 del missile Vega C, reso unico dalle decorazioni dell’artista Antonio Cau; Facile Ristrutturare per il secondo anno consecutivo sostiene l’evento e mostra ai visitatori come realizzare online la ristrutturazione della propria casa: in questa occasione presenta in anteprima A te le chiavi, il nuovo programma in onda su La7 dal 14 aprile. Una suggestiva ambientazione di Svizzera Turismo invita gli ospiti a salire a bordo di un vagone dei treni delle Ferrovie Federali Svizzere per offrire un’esperienza immersiva alla scoperta dei luoghi più incantevoli della Confederazione Elvetica. F.lliGiovanardi con un progetto realizzato in Raytent, uno speciale tessuto che coniuga sostenibilità e riciclabilità, ha allestito la lounge esterna che accoglie gli ospiti e Perletti ha firmato la copertura realizzata con una suggestiva composizione di ombrelli. Tescoma presenta i nuovi profumatori e una tisaniera dal design originale; un tocco di eleganza è dato con l’esposizione dell’ultima collezione di gioielli Boccadamo. Skin test e flash make up session firmati da Kiehl’s e Urban Decay sono a disposizione del pubblico durante tutta la durata della F Design week; Chupa Chups, invece, regala momenti di dolcezza a tutti i visitatori.

Ogni sera, dalle 19.30, la F Design Week si anima con dj set e live performance. “Il meglio della F Design Week” andrà in onda sabato 20 aprile alle ore 12.50 su LA7, all’interno del programma Like. Il racconto di tutti gli eventi è sui social con Fab! la piattaforma digital del settimanale F e della F Design Week, da seguire su Facebook e Instagram per essere sempre aggiornati sugli appuntamenti in calendario.

