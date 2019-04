F cresce ancora e consolida la sua leadership: è il femminile di target alto più venduto in edicola

F, il settimanale di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei, si conferma ancora una volta come il femminile di fascia alta più acquistato in edicola.

I dati ADS di febbraio 2019 vedono al 1° posto F con 113.625 copie vendute, seguito da GRAZIA con 92.394, ELLE con 76.178 copie e VANITY FAIR con 49.500. Il settimanale supera se stesso con un incremento del +10% rispetto alla performance riportata dai dati febbraio 2018, mese in cui il venduto era di 103.250 copie.

Dietro i numeri di questo successo una formula molto semplice: F crede nei valori della carta stampata e per questo è il primo in edicola. La capacità di instaurare fin da subito un dialogo profondo e continuo ha visto nascere e crescere, settimana dopo settimana, il rapporto one-to-one con le lettrici. Una conoscenza approfondita, che va ben oltre i dati quantitativi e assicura ai clienti della testata la massima efficacia dei loro investimenti, e permette di definire i contorni di una vera e propria relazione stabile con l’identificazione di un target certo, consolidato e multi-generazionale per il settimanale che compirà 7 anni il prossimo 6 giugno 2019.

