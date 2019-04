Ex-Otago in tour: "Il filo conduttore è la notte"

di Chiara Troiano

"Questo è un live che va oltre il solito concerto, è una vera e propria narrazione e vuole essere un live aperto perché c'è un filo conduttore che è la notte, ma ognuno dentro può trovarci quello di cui ha bisogno. Il titolo che abbiamo dato al tour è una domanda che ci siamo fatti realmente: cosa vorresti fare durante una nottata, dentro e fuori da un club? Cosa ti aspetteresti facesse la band che ami, e cosa pensi di poter offrire? Ognuno nella notte trovo un po' quello che vuole, per qualcuno la notte porta consiglio, per altri è un momento della passione, delle decisioni, per altri son solo delle sbronze e per altri ancora è tornare a casa. Quindi al di là del racconto che abbiamo creato cerchiamo di lasciare a ognuno il proprio, così ognuno si costruisce l'intermezzo, la conclusione e magari anche l'inizio che calza di più". Così gli Ex-Otago raccontano il loro nuovo tour, in occasione della data milanese al Fabrique.

Ai concerti gli 'Otaghi' arrivano dopo l'esperienza del Festival di Sanremo, che ancora una volta ha fatto alzare loro l'asticella e raggiungere un pubblico più ampio. Dell'esperienza nella città dei fiori la band genovese racconta: "L'obiettivo era quello di 'rompere' lo schermo della tv, alla quale noi portiamo sempre grandissimo rispetto, e portare gente ai concerti. Un po' ci siamo riusciti: avere un pubblico trasversale è sempre stato un nostro desiderio, cercare di convincerlo al punto di non essere solo una moda dell'estate. Non volevamo essere il classico gruppo senza esperienza che va a Sanremo per esplodere, abbiamo una storia molto lunga alle nostre spalle. Il Festival è un tassello molto bello che porta colore e nuova energia al nostro puzzle. È stata una bellissima esperienza e una bella occasione". Nel corso del live ci si scatena con le hit più ballerine come Tutto bene e Cinghiali incazzati, e ci si abbraccia sulle note dei successi più romantici e sui brani del nuovo album Corochinato. Dopo Milano e poi Senigallia, il tour proseguirà il 9 aprile al PalaEstragon di Bologna, il 10 aprile all'Atlantico di Roma e il 12 aprile al Demodè di Bari.

