Emma Watson incontra Macron: continua il suo attivismo per la parità di genere

A Parigi è iniziato il G7 sulla parità di genere e nella capitale francese sono arrivate alcune delle più importanti attiviste sul tema a livello globale. Tra queste c'è anche l'attrice britannica Emma Watson, nota per aver interpretato Hermione Granger nella saga di Harry Potter, che dal 2014 è ambasciatrice per Un Women, l'roganizzazione delle Nazioni Unite per il pari ruolo delle donne nel mondo. Con un completo giacca-pantalone verde a pois gialli, un paio di sandali gialli, un trucco leggero e una coda di cavallo ha incontrato i partecipanti all'incontro e stretto la mano al presidente francese Emmanuel Macron