Evanescence, 2 settembre unica data italiana all'Arena di Verona

Dopo il sold out al teatro degli Arcimboldi di Milano nel marzo 2018, tornano in Italia gli Evanescence, band tra le più rappresentative del panorama rock internazionale, con una speciale data evento, l'unica nello Stivale, il 2 settembre all'Arena di Verona. Nati alla fine degli anni '90, nel marzo del 2003 pubblicano 'Fallen', l'album che ha consacrato il loro successo, permettendo alla band di farsi conoscere e apprezzare dal mondo intero. La miscela di gothic e hard rock diventa uno dei casi più degni di nota nella stagione musicale dell'epoca, anche grazie ai singoli 'My Immortal', 'Bring me to life' e 'Going Under'.

Dopo l'uscita del fondatore Ben Moody e un silenzio artistico durato circa due anni, il gruppo torna con l'album 'The open door', anticipato dal celebre brano 'Call me when you're sober', un disco che la cantante Amy Lee definisce di "purificazione", in cui può liberamente esprimere i propri conflitti interiori, le sue personali esperienze di vita e una visione del successo non più pessimista, ma risolutiva. A ottobre del 2011 esce 'What you want', traccia che precede 'Evanescence', il terzo album con cui la band torna all'origine del rock, entrato direttamente alla prima posizione della Billboard 200. Al termine della tournée mondiale legata all'album, sul palco della Wembley Arena di Londra, Amy Lee annuncia una lunga pausa musicale della band.

Durante gli anni di silenzio artistico e dopo una parentesi solista di Amy, nel novembre 2017 la band statunitense, pluripremiata ai Grammy Awards, incide 'Synthesis', un progetto di reworking relativo ai tre precedenti album in studio, con l'aggiunta di due inediti. 'Synthesis' è una fusione tra il canto virtuoso e il pianoforte di Amy Lee, supportato dalla sua band, un'orchestra sinfonica guidata dagli arrangiamenti di David Campbell, collaboratore di lunga data, e una serie di programmi ed effetti di musica elettronica progettati dal co-produttore Will Hunt, con il mixaggio di Damian Taylor (già noto per le collaborazioni con Björk, The Killers e Arcade Fire). Il risultato è una sintesi tra organico e sintetico, suoni classici e rock, un mix di groovy, elettronica e vibrazioni classiche. Dopo il 'Synthesis live tour', uno show in acustico senza precedenti, accompagnato da una grande orchestra con cui la band ha girato il mondo in 82 date, compresa la tappa italiana a marzo 2018, gli Evanescence tornano al punto di partenza riabbracciando il gothic-rock.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata