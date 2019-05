Eurovision, vince l'Olanda: Mahmood è secondo ma non resta a mani vuote

Niente da fare per l'Italia e Mahmood all'Eurovision Song Contest che si é svolto a Tel Aviv. Il vincitore del Festival di Sanremo finisce al secondo posto con l'unione dei voti delle giurie tecniche e del pubblico da casa, superato dai Paesi Bassi grazie alla performance di Duncan Laurence in Arcade. Soldi chiude con la medaglia d'argento, ma con il premio conferito dagli altri cantanti in gara. Terza la Russia con Sergey Lazarev. L'Eurovision 2020 si svolgerà in Olanda. Non torna però a mani vuote il cantante italiano che ha vinto il Composer Award, ossia il premio per la miglior composizione che finora l'Italia non era mai riuscita a ottenere.

La finale dell'Eurovision Song Contest 2019 è stata seguita in prima serata su Rai1 da 3 milioni e 539 mila spettatori, arrivando al 19,7% di share. Con oltre 611mila interazioni l'Eurovision è il programma più commentato dell'intera giornata su Twitter, al primo posto dei Tt Italia per tutta la durata dell'evento (Fonte: Nielsen Italia).

