Esce il 7 dicembre 'Sfera Ebbasta Rockstar-Popstar edition'

Esce venerdì 7 dicembre 'Sfera Ebbasta Rockstar - Popstar Edition', nuova versione dell'album 'Rockstar' disponibile in doppio cd e lp del rapper. Una riedizione che arriva proprio nel giorno del compleanno della neonata 'Popstar'. Il cofanetto, già disponibile in preorder, sarà anticipato dall'uscita di 'Happy Birthday', nuovo singolo che da venerdì 30 novembre sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme e in rotazione radiofonica.

'Sfera Ebbasta Rockstar - Popstar edition' si compone di due cd: 'Rockstar' e 'Popstar'. Il primo contiene tutte le 11 tracce dell'omonimo album uscito ad inizio anno e include per la prima volta in fisico quattro versioni remix con alcuni dei protagonisti della scena rap mondiale: è il caso di Uber Rmx feat Miami Yacine, Bancomat Rmx feat Tinie Tempah, 20 collane Rmx feat Rich The kid e Tran tran Rmx feat Lary over.

Il secondo cd contiene invece 7 tracce tra cui 3 nuovi inediti (Popstar, Happy Birthday e Uh Ah Hey) e 3 nuove versioni remix (Cupido feat Khea, Duki, Quavo, Elettra Lamborghini, Xnx feat Guè Pequeno e Serpenti a sonagli feat Lacrim). Popstar include inoltre Pablo.

Da Venerdì 7 Dicembre Sfera sarà impegnato nel 'Popstar instore tour' per l'atteso incontro con i fan. Prima tappa Milano venerdì 7 dicembre per proseguire domenica 9 dicembre a Torino, lunedì 10 dicembre a Firenze, martedì 11 dicembre a Roma, mercoledì 12 dicembre a Napoli e giovedì 13 dicembre a Lecce.



