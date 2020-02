Esce "DENTE", il nuovo album dell'omonimo cantautore emiliano

"I miei ultimi tre anni racchiusi in 11 canzoni", racconta l'artista che compie 44 anni. Rinviato l'instore tour per l'emergenza legata al coronavirus

Esce venerdì 28 febbraio il 'Dente', nuovo disco di inediti dell'omonimo cantautore - al secolo Giuseppe Peveri - che in più di 10 anni di carriera ha conquistato un pubblico sempre più affezionato e numeroso, distinguendosi per la sua originalissima cifra pop. "Il mio nuovo disco si chiama 'Dente' come me e uscirà il giorno del mio compleanno - afferma il cantautore emiliano -. Ci sono dentro gli ultimi 3 anni della mia vita racchiusi in 11 canzoni".

'Dente' è il settimo album di inediti del cantautore di Fidenza e rappresenta un’evoluzione importante della sua carriera discografica. Negli 11 brani (Anche se non voglio, Adieu, Tra 100 anni, Cose dell’altro mondo, Sarà la musica, Trasparente, L’ago della bussola, Non te lo dico, Paura di niente, La mia vita precedente, Non cambio mai) l'artista racconta le sue sensazioni e le sue emozioni. "Sento il tempo che passa - spiega - è una cosa che sento molto. Siamo stati cose diverse da quelle che siamo oggi, come racconto il 'La mia vita precedente'. Ma poi però parlo anche di futuro, come in 'Tra 100 anni'".

Anche Dente, come molti artisti in questo periodo, è stato costretto a rinviare, per motivi precauzionali legati all'emergenza del coronavirus, l'instore tour per presentare il disco, che sarebbe dovuto partire da Bologna il 2 marzo.

