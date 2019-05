Eros Ramazzotti sospende il tour: "Mi opero alle corde vocali"

L'annuncio sui social: "Mi dispiace per i miei fan sparsi in Nord, Centro e Sudamerica. Recupererò tutto l'anno prossimo, ma in Europa riprenderò regolarmente l'11 luglio a Locarno"

Stop forzato per Eros Ramazzotti a causa di un intervento alle corde vocali. "Alla fine della prima fase del tour ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di ispessimento e per ritornare ancora più forte di prima. Ora dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi. Mi dispiace per i miei fan sparsi in Nord, Centro e Sudamerica. Recupererò tutto l'anno prossimo ma in Europa riprenderò regolarmente l'11 luglio a Locarno per due mesi di festival musicali. Grazie a voi per l'affetto di sempre", ha scritto il cantante sui suoi profili social.

La leg europea del 'Vita ce n'è world tour' di Eros Ramazzotti, prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim, è da poco terminata a Vienna ed ha registrato tutti sold out, dalle prime tappe in Germania e Lussemburgo, passando poi in Italia per le anteprime a Torino, Milano e Roma, agli appuntamenti in Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Olanda, Inghilterra, Germania e Austria. I live vogliono festeggiare i 35 anni di carriera di Eros Ramazzotti nelle arene più importanti del mondo: una grandiosa avventura dalla produzione internazionale e un allestimento innovativo per cui sono stati già venduti oltre 550mila biglietti.

Ramazzotti si concederà una pausa dai live per un lieve intervento alle corde vocali, che gli consentirà di riprendere il tour da Locarno l'11 luglio. Le date previste per maggio saranno interamente recuperate nel 2020.

Intanto, in attesa del suo ritorno sui palchi, venerdì 10 maggio esce il nuovo singolo 'Siamo', quarto estratto dall'album 'Vita ce n'è', uscito per Polydor in 100 Paesi del mondo e disco di platino in Italia. 'Siamo' porta la firma di Ramazzotti e Cheope per il testo e di Federica Abbate e Dario Faini per la musica: un brano che racconta della certezza di essere in due, esseri umani che si capiscono e si amano, consapevoli del valore creato come coppia.



