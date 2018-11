Arriva 'Essere qui' di Emma Marrone: "Percorso lungo ma super esaltante"

di Luca Rossi

Ha scelto i social per l'annuncio. Emma Marrone ha presentato così il suo nuovo progetto 'Essere qui - Boom Edition', in uscita venerdì 16 novembre in due differenti versioni: standard e in uno speciale formato magazine, ideato e scritto per intero dalla cantante salentina. "È stato un percorso lungo e a tratti doloroso - ha confessato in un post - ma super esaltante, non avrei mai pensato di farcela davvero, di raccontare così tanto e di essere così onesta con me stessa e quindi con tutti voi! Oggi lo vedo completo e finito e sono fiera felice e super emozionata per questa bella novità".

Anticipato dal nuovo brano 'Mondiale', in radio da venerdì 2 novembre, e disponibile in digitale, 'Essere qui - Boom Edition', oltre al nuovo singolo e a tutti i brani del disco 'Essere qui', conterrà altri tre inediti: 'Incredibile voglia di niente', 'Nucleare' e 'Inutile canzone'. E non solo: è stata svelata anche la cover, uno scatto del fotografo Tony Thorimbert che cattura la vera essenza di Emma, sorridente e scanzonata.

"Ho iniziato a lavorare a questo progetto tanto tempo fa - racconta ancora la cantante, esplosa dopo aver vinto la nona edizione di 'Amici' di Maria De Filippi -. Ripenso a tutte le volte che scrivevo pagine e pagine di pensieri e poi cancellavo tutto, fino a quando dopo aver scavato a fondo nell'anima iniziavo a vedere il mio volto dentro le parole, così com'è senza trucco". Insomma, "buona vita Boom... Spero tu sia il primo numero di una lunga serie... Fino a quando avrò delle cose da dire". Intanto, Emma sta scaldando i motori per il suo ritorno sul palco. Dopo la prima parte del tour 'Essere qui', l'artista tornerà a esibirsi a partire da febbraio.

