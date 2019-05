Ellen DeGeneres si racconta: "Violentata dal mio patrigno a 15 anni"

La regina dei talkshow statunitensi Ellen DeGeneres si è aperta a David Letterman, durante il suo programma, raccontando di essere stata violentata durante l'adolescenza dall'allora marito di sua madre. La presentatrice ha svelato l'episodio durante lo show di Netflix 'My Next Guest Needs No Introduction'. L'abuso è stato perpetrato quando lei aveva 15 o 16 anni, dopo che a sua madre fu diagnosticato un cancro al seno. "E 'una storia davvero orribile, l'unica ragione per cui scenderò nei dettagli è che non voglio che altre ragazze permettano mai a qualcuno di fare loro la stessa cosa".

Il patrigno, ora morto, l'ha aggredita per la prima volta quando sua madre era fuori città, dicendo a DeGeneres che doveva palparle il seno per assicurarsi che non avesse masse. "Mi ha detto che aveva sentito un nodulo nel seno di mia madre e che aveva bisogno di sentire il mio per non spaventarla", ha raccontato in un estratto dell'intervista. "Mi ha convinta che aveva bisogno di palparmi, e poi ha provato a rifarlo ancora. Un'altra volta ha cercato di buttare giù la mia porta, io mi sono buttata giù dalla finestra e ho corso perché sapevo che sarebbe successo qualcosa di più". Ellen ha precisato di non aver parlato dell'abuso con sua madre in un primo momento, temendo di rovinare la sua felicità. "Non avrei mai dovuto proteggerla", ha detto DeGeneres. "Avrei dovuto proteggere me stessa. Dopo alcuni anni gliel'ho raccontato, lei non mi ha creduto ed è rimasta con quell'uomo per altri 18 anni". La madre di Ellen ha poi lasciato il marito dopo che lui aveva cambiato troppe volte la sua versione della storia.

DeGeneres ha spiegato di voler parlare dell'abuso per ispirare altre donne a farsi avanti. "Questa è l'unica ragione per cui penso che sia importante parlarne, perché ci sono così tante ragazze che subiscono e non importa quanti anni abbiano", ha detto. "Quando vedo persone che parlano, specialmente adesso, mi fa arrabbiare quando le vittime non vengono credute. Noi non inventiamo le cose. E mi piacciono gli uomini, ma ci sono così tanti uomini che se la cavano con cose del genere". DeGeneres, che è ha fatto outing nel 1997, ha parlato per la prima volta dell'abuso in un'intervista del 2005 con Allure, chiarendo che le violenze non hanno influenzato il suo orientamento sessuale.

