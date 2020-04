Elisabetta Gregoraci, quando anche leggere un libro in quarantena diventa sensuale

La sensualità è innata, non c'è niente da fare. Chi ha sex appeal non ha bisogno di esibirlo, lo esercita. E basta. Anche attraverso la sublimazione di un gesto quotidiano, soprattutto nella ripetitiva banalità del nostro vissuto casalingo in quarantena. Una pioggia di commenti lusinghieri e rapiti allora per gli scatti postati da Elisabetta su Instagram, per invitare a leggere (encomiabilmente) o semplicemente sulla sdraio del terrazzo a rubare al sole ciò che si può. L'avvenenza è notevole, naturale. Sono combinazioni che portano a conquistare e convincere. Come la voce suadente della showgirl. “Bisogna resistere” incita e suggerisce Elisabetta in un video di saluto ai suoi fans, in questo difficile momento di reclusione e di ansie collettive. “Ce la faremo” dice. E chi ascolta annuisce, persuaso. Perché nei momenti di difficoltà ci appelliamo sempre alla bellezza, che è per definizione affermativa e quindi convincente

