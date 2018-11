Elisabetta Canalis 'pazza' di Gianni Morandi: "Lo seguirei in qualsiasi avventura"

L'ex velina e attrice racconta la sua esperienza sul set de 'L'isola di Pietro 2' con il cantante: "È un artista completo che si è cimentato con successo in tutto e non lo fa pesare"

"Gianni Morandi l'ho conosciuto nel 2011, a Sanremo, ma quando ero bambina mia nonna mi metteva davanti alla tv e lo guardavo nei film come 'In ginocchio da te'", Elisabetta Canalis non nasconde la sua passione per Gianni Morandi come ha confessato a Gente, in edicola da venerdì 2 novembre: "Lo trovavo bello, divertente, l'immagine pulita di un uomo eternamente ragazzo, quasi fosse un cartone animato senza età".

I due hanno lavorato insieme a Morandi e la ex velina e attrice ha raccontato: "È fantastico, lo seguirei in qualsiasi avventura. È un artista completo che nella vita si è cimentato con successo in tutto, ma non te lo fa mai pesare".

