Ed Sheeran: a luglio nuovo disco a sorpresa. L'annuncio su Instagram

di Niccolò Borella

L'annuncio, come avviene sempre più spesso nell'era dei social, è arrivato su Instagram, direttamente da lui. Ed Sheeran con un post ha fatto sapere che il 12 luglio uscirà il suo sesto album. 'No.6 Collaborations Project' è il titolo del nuovo lavoro, di cui farà parte anche il brano già uscito, che lo vede affiancato a Justin Bieber in 'I don't care'. E venerdì arriverà un'altra anticipazione con il singolo 'Cross me', con la collaborazione con due nomi dell'hip hop Usa come Chance the Rapper e PnB Rock. "Prima che firmassi il mio primo contratto nel 2011, ho realizzato un Ep intitolato 'No.5 Collaborations Project'. Da allora ho sempre desiderato farne un altro, quindi ho iniziato a scrivere il No.6 sul mio portatile in tour lo scorso anno. Sono un grandissimo fan di tutti gli artisti con i quali ho collaborato ed è stato molto divertente lavorarci", ha scritto nel post il cantautore inglese, vero e proprio ragazzo d'oro del pop britannico, che da un video postato su You Tube senza avere un contratto, ha spiccato il volo fino ad arrivare a lavorare con big come Taylor Swift ed Eminem. Il suo ultimo disco, 'Divide', è stato l'album più venduto del 2017, tanto che la Federazione internazionale dell'industria fonografica lo ha incoronato Artista globale dell'anno, davanti a star della musica statunitense come Drake e la stessa Swift.

I numeri del 28enne del West Yorkshire sono un'impresa nell'era dello streaming e Sheeran li ha raggiunti anche con le vendite in digitale, canale preferito dal suo pubblico di riferimento, quello giovanile. Ed, con la sua aria da nerd, i capelli rossi, gli occhiali e la chitarra acustica, in realtà è un artista figlio della sua epoca, che è riuscito a capire perfettamente i meccanismi dello show business nell'era del web. Le sue ballate acustiche di ispirazione folk hanno un rassicurante retrogusto antico ma poi si rivelano moderne e accattivanti grazie al suo gusto per la melodia e ad arrangiamenti contemporanei, che strizzano l'occhio ai generi amati dagli ascoltatori più giovani. Una ricetta vincente, che, il ragazzo di Halifax, e soprattutto la sua etichetta Warner Bros, sperano di replicare anche con il nuovo disco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata