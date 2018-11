Disney diventa plus e sfida Netflix: cartoon e film in streaming, anche Star Wars

Dalle voci si è passati ai fatti. Disney fa sul serio ed entro il 2019 lancerà Disney +, il servizio della multinazionale californiana per vedere in streaming film e serie tv. Si preannuncia battaglia con Netflix, l'altro colosso americano per l'intrattenimento, e gli altri distributori di contenuti video online.

L'intenzione di aprire Disney + era già stata annunciata nel 2016, insieme alla volontà della società di rimuovere i contenuti da Netflix entro il 2019. Non ci sono ancora dettagli, invece, sulla diffusione dei contenuti della futura piattaforma al di fuori degli Usa.

Tra i film nel proprio catalogo quelli della saga a fumetti Marvel e Star Wars, i cui diritti sono stati acquistati dalla Disney nel 2012. Saranno incluse anche diverse pellicole Pixar e serie tv animate, moderne o rivisitate. E per quanto riguarda la saga di "Guerre Stellari", è stata annunciata una serie tv live action che fungerà da prequel di Rogue One: a Star Wars Story, spin-off diretto del 2016 da Gareth Edwards.

