Il contadino cerca moglie riparte: Diletta Leotta in versione 'Cupido'

di Martina Coppola

Coltivare l'amore in senso letterale. Questo l'obiettivo de Il contadino cerca moglie, dating show di Fox Life, che ritorna da mercoledì 17 ottobre alle 21 sul canale 114 di Sky. Al timone del programma debutta Diletta Leotta in versione 'Cupido' e confidente privilegiata dei partecipanti. Alla fine del percorso, sarà lei a rivelare la decisione dei contadini ai pretendenti che, a questo punto, decideranno se cominciare una nuova vita accanto a loro.

Il format, giunto alla quarta stagione, conferma il suo schema di base. Protagonisti cinque contadini che, in cerca dell'amore, aprono le porte delle loro fattorie ad alcuni single di città pronti a immergersi nella realtà agreste per conquistare il loro cuore. Dopo una fase iniziale, in cui avranno occasione di incontrarsi in gruppo, ne sceglieranno tre da fare entrare nella loro vita di tutti i giorni.

Cambiamenti anche nel cast. Oltre a Roberta, contadina in cerca di marito, anche Federica, 33enne titolare di un bed&breakfast in Abruzzo, in cerca di moglie. "Questo programma è stata una vera scoperta. Mi piace che cerchi l'amore in tutte le sue sfaccettature", ha detto Diletta Leotta, durante la presentazione dello show. "Ho un debole per Federica percéè essere sua confidente mi ha fatto bene. L'amore tra donne è complesso, si cambia sempre ruolo. Nel corso della mia carriera vorrei avvicinarmi sempre di più al mondo femminile".

A sparigliare un po' le carte ci pensa la terza novità. Tra i cinque protagonisti, due fratelli siciliani che potranno, eventualmente, essere corteggiati dalla stessa pretendente. Questa dinamica potrebbe creare scompiglio fra i ragazzi, ad esempio se si innamorassero della medesima ragazza, e maggiore rivalità fra le aspiranti mogli.

I CONTADINI. Dario e Riccardo, i fratelli siciliani. Entrambi contadini e allevatori lavorano nell'azienda di famiglia. Dario è anche commerciante di cavalli da salto a ostacoli, mentre Riccardo è chef. Cercano una dolce metà pronta a capire e rispettare i difficili ritmi della loro vita. Fabrizio, il contadino laziale. Ha 37 anni e dopo la laurea e un'attività da commercialista si è trasferito in campagna dove si prende cura dell'azienda del nonno. Appassionato di surf, è alla ricerca di una donna che lo aiuti in azienda sostenendo i suoi sogni. Manuel, il contadino veneto. Vive a San Donà di Piave, in un'azienda specializzata nella coltivazione di mais, frumento e soia. Spera di incontrare una donna di sani principi, indipendente e desiderosa di costruire con lui una famiglia. Roberta, la contadina piemontese. Ha 28 anni ed è un'allevatrice di bovini e vorrebbe incontrare un uomo che non tema la solitudine della montagna e che sappia comprendere il suo bisogno di indipendenza. Federica, la contadina in cerca di una moglie. Ha 33 anni ed è alla ricerca della donna della sua vita. L'amore per la natura l'ha portata ad aprire un bed & breakfast in campagna. Spera di incontrare una donna sportiva e dolce che voglia condivida con lei il suo sogno bucolico.



