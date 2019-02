David Donatello, decisa cinquina dei migliori film

di acp/ntl

Roma, 19 feb. (LaPresse) - Questa la cinquina dei cinque migliori film in gara per il David di Donatello. Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Dogman di Matteo Garrone, Euforia di Valeria Golino, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher e Sulla Mia Pelle di Alessio Cremonini. I nomi sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa di presentazione in Viale Mazzini.

