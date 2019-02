David 2019, "Roma" è il miglior film straniero, "Dogman" in testa: ecco tutte le candidature

I premi della 64ma edizione degli 'Oscar italiani' saranno assegnati il prossimo 27 marzo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai1, condotta da Carlo Conti

È l'edizione delle donne la 64ma dei premi di Donatello. Per la prima volta due film diretti da donne, Euforia di Valeria Golino e Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, concorrono per i premi più importanti: quello per il Miglior Film e quello per la Miglior Regia. Ma un'attenzione alle donne e alle loro storie lo si legge anche tra le righe del premio al Miglior Film Straniero, che è già stato assegnato a Roma, il film di Alfonso Cuaròn ispirato alla domestica che lavorava per la sua famiglia quando era bambino.

I candidati ai David di Donatello 2019, annunciate in Rai, danno una visione dell'altissima qualità dei film italiani usciti nel corso dell'ultimo anno in sala. Molti, infatti, sono già stati apprezzati nei più importanti festival internazionali e nelle premiazioni di tutto il mondo. Basta guardare la cinquina dei candidati al Miglior Film. Si parte da Dogman, il film che ha ricevuto più candidature (ben 15), che è il titolo selezionato per rappresentare l'Italia agli Oscar 2019, già vincitore di tre EFA, otto Nastri d'argento e del prestigioso premio al Miglior attore protagonista del Festival di Cannes. Segue, con 12 candidature, Chiamami col tuo nome, che nel 2018 ha ricevuto quattro candidature ai premi Oscar e ne ha vinto uno (per la Miglior sceneggiatura non originale). di Luca Guadagnino entrambi a quota 12. Poi Euforia, presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard, e Lazzaro Felice, che sempre al festival di Cannes ha conquistato il premio per la Migliore sceneggiatura. Chiude l'elenco uno dei titoli più chiacchierati della stagione cinematografica: Sulla mia pelle, produzione Netflix che racconta l'ultima settimana di vita di Stefano Cucchi. Dopo l'apertura della sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia, ha risvegliato il dibattito, anche politico, sul caso di cronaca, coinvolgendo in prima persona Ilaria Cucchi.

Appuntamento il prossimo 27 marzo per conoscere i vincitori di ognuna delle categorie in gara e il neonato David dello Spettatore, una delle tante novità introdotte nel regolamento dei premi proprio a partire dal 2019. Fra le riforme, una nuova giuria e la modifica del sistema di voto, entrambi adeguati ai modelli proposti dai grandi riconoscimenti internazionali e nuove regole dell'assegnazione dei film che concorrono.

Per quanto riguarda la serata di premiazione, invece, viene confermato il format dello scorso anno: la cerimonia sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai1, condotta (per la quarta volta) da Carlo Conti. "Il mio compito è quello del cerimoniere, dando ritmo alla serata e spazio all'emozione. Nelle parole dei vincitori sul palco c'è tutto il senso dell'evento", ha dichiarato il conduttore. RaiMovie e Radio2 seguiranno la serata sin dall'inizio mandando in onda anche il red carpet su cui sfileranno ospiti e candidati ai premi.

Ecco l'elenco completo dei candidati ai premi di Donatello 2019 e il vincitore del Miglior Film Straniero, insieme agli altri titoli che concorrevano al premio

MIGLIOR FILM

Chiamami col tuo nome

Euforia

Dogman

Lazzaro Felice

Sulla mia pelle

MIGLIOR FILM STRANIERO

Roma (già nominato vincitore)

Cold War

Boehmian Rhapsody

Il filo nascosto

Tre manifesti a Ebbing Missouri

MIGLIOR REGIA

Mario MARTONE per Capri-Revolution

Luca GUADAGNINO per Chiamami col tuo nome

Matteo GARRONE per - Dogman

Valeria GOLINO per Euforia

Alice ROHRWACHER per Lazzaro felice

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Luca FACCHINI per Fabrizio De André per Principe libero

Simone SPADA per Hotel Gagarin

Fabio e Damiano D'INNOCENZO per La terra dell'abbastanza

Valerio MASTANDREA per Ride

Alessio CREMONINI per Sulla mia pelle

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Dogman

Euforia

Lazzaro Felice

Sulla mia pelle

La terra dell'abbastanza

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Chiamami col tuo nome

Ella & John

La profezia dell'Armadillo

Sono tornato

Il testimone invisibile

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Marianna Fontana per Capri-Revolution

Pina Turco per Il vizio della speranza

Elena Sofia Ricci per Loro

Alba Rohrwacher per Troppa grazia

Anna Foglietta per Un giorno all'improvviso

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Marcello Fonte per Dogman

Riccardo Scamarcio per Euforia

Luca Marinelli per Fabrizio De André - Principe libero

Toni Servillo per Loro

Alessandro Borghi per Sulla mia pelle

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Donatella FINOCCHIARO per Capri-Revolution

Marina CONFALONE per Il vizio della speranza

Nicoletta BRASCHI per Lazzaro felice

Kasia SMUTNIAK per Loro

Jasmine TRINCA per Sulla mia pelle

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Ennio Fantastichini per Fabrizio De André - Principe libero

Massimo Ghini per A casa tutti bene

Edoardo Pesce per Dogman

Valerio Mastandrea per Euforia

Fabrizio Bentivoglio per Loro

MIGLIOR PRODUTTORE

Chiamami col tuo nome (Luca GUADAGNINO, Emilie GEORGES, Peter SPEARS, Marco MORABITO, Rodrigo TEIXEIRA, James IVORY, Howard ROSENMAN)

Dogman (ARCHIMEDE, LE PACTE con RAI CINEMA)

La terra dell'abbastanza (Agostino, Giuseppe e Maria Grazia SACCÀ per PEPITO PRODUZIONI, con RAI CINEMA

Lazzaro felice (Carlo CRESTO-DINA per TEMPESTA, con RAI CINEMA in coproduzione con AMKA FILMS PRODUCTIONS, AD VITAM PRODUCTION, KNM, POLA PANDORA)

Sulla mia pelle (CINEMAUNDICI, LUCKY RED)

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Michele D'ATTANASIO per Capri-Revolution

Sayombhu MUKDEEPROM per Chiamami col tuo nome

Nicolaj BRÜEL per Dogman

Paolo CARNERA per La terra dell'abbastanza

Hélène LOUVART per Lazzaro felice

MIGLIORE MUSICISTA

Nicola PIOVANI per A casa tutti bene

Sascha RING, Philipp THIMM per Capri-Revolution

Michele BRAGA per Dogman

Nicola TESCARI per Euforia

Lele MARCHITELLI per Loro

MOKADELIC per Sulla mia pelle

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

"L'INVENZIONE DI UN POETA", musica di Nicola PIOVANI, testo di Aisha CERAMI, Nicola PIOVANI, interpretata da TOSCA (A casa tutti bene)

"ARACEAE ", musica di Sascha RING, Philipp THIMM, testo di Simon BRAMBELL, interpretata da Sascha RING (Capri-Revolution)

"MISTERY OF LOVE", musica, testo e interpretazione di Sufjan STEVENS per Chiamami col tuo nome

"A SPERANZA ", musica, testo e interpretazione di Enzo Avitabile (Il vizio della speranza)

"'NA GELOSIA", musica di Lele MARCHITELLI, testo di Peppe SERVILLO, interpretata da Toni SERVILLO (Loro)

MIGLIORE SCENOGRAFO

Giancarlo MUSELLI per Capri-Revolution

Samuel DESHORS per Chiamami col tuo nome

Dimitri CAPUANI per Dogman

Emita FRIGATO per Lazzaro felice

Stefania CELLA per Loro

MIGLIORE COSTUMISTA

Ursula PATZAK per Capri-Revolution

Giulia PIERSANTI per Chiamami col tuo nome

Massimo CANTINI PARRINI per Dogman

Loredana BUSCEMI per Lazzaro felice

Carlo POGGIOLI per Loro

MIGLIOR TRUCCATORE

Alessandro D'ANNA per Capri-Revolution

Fernanda PEREZ per Chiamami col tuo nome

Dalia COLLI, Lorenzo TAMBURINI per Dogman

Maurizio SILVI per Loro

Roberto PASTORE per Sulla mia pelle

MIGLIOR ACCONCIATORE

Gaetano PANICO per Capri-Revolution

Manolo GARCIA per Chiamami col tuo nome

Daniela TARTARI per Dogman

Aldo SIGNORETTI per Loro

Massimo GATTABRUSI per Moschettieri del re - La penultima missione

MIGLIORE MONTATORE

Jacopo QUADRI, Natalie CRISTIANI per Capri-Revolution

Walter FASANO per Chiamami col tuo nome

Marco SPOLETINI per Dogman

Giogiò FRANCHINI per Euforia

Chiara VULLO per Sulla mia pelle

MIGLIOR SUONO

Capri-Revolution (Presa diretta: Alessandro ZANON – Microfonista: Alessandro PALMERINI – Montaggio: Marta BILLINGSLEY – Creazione suoni: Stefano GROSSO, Marzia CORDÒ, Giancarlo RUTIGLIANO – Mix: Paolo SEGAT)

Chiamami col tuo nome (Presa diretta: Yves-Marie OMNES – Microfonista: Yves-Marie OMNES – Montaggio: Davide FAVARGIOTTI – Creazione suoni: Studio 16 Sound Group – Mix: Jean-Pierre LAFORCE)

Dogman (Presa diretta: Maricetta LOMBARDO – Microfonista: Alessandro MOLAIOLI – Montaggio: Davide FAVARGIOTTI – Creazione suoni: Mauro EUSEPI, Mirko PERRI – Mix: Michele MAZZUCCO)

Lazzaro felice (Presa diretta: Christophe GIOVANNONI – Microfonista: Julien D'ESPOSITO – Montaggio: Marta BILLINGSLEY – Mix: François MUSY)

Loro (Presa diretta: Emanuele CECERE – Microfonista: Francesco SABEZ, Paolo TESTA – Montaggio: Silvia MORAES, Alessandro FELETTI, Alessandro QUAGLIO – Creazione suoni: Mirko PERRI, Mauro EUSEPI – Mix: Marco SAITTA)

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Sara PAESANI, Rodolfo MIGLIARI per Capri-Revolution

Rodolfo MIGLIARI per Dogman

Victor PEREZ per Il ragazzo invisibile - Seconda generazione

Rodolfo MIGLIARI, Monica GALANTUCCI per La befana vien di notte

Simone COCO, James WOODS per Loro

Giuseppe SQUILLACI per Michelangelo - Infinito

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Arrivederci Saigon di Wilma LABATE

Friedkin Uncut di Francesco ZIPPEL

L'arte viva di Julian Schnabel di Pappi CORSICATO

La strada dei Samouni di Stefano SAVONA

Santiago, Italia di Nanni MORETTI

