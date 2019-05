Daniel McVicar si difende: "Nego tutte le accuse, il processo stabilirà la verità"

Non colpevole. Così si dichiara Daniel McVicar, ex star della soap opera americana Beautiful, in merito alle accuse mosse contro di lui dalla ex moglie Virginia De Agostini, dentista e pattinatrice conosciuta in tv nel 2007 a Notti sul ghiaccio.

"Nego tutte le accuse mosse a mio carico, sono innocente ed assolutamente contrario ad ogni tipo di violenza. Credo nella giustizia ed auspico che il processo possa portare alla luce la verità dei fatti". Così l'attore scrive in una dichiarazione affidata ai suoi legali, Anna Rizzo e Elisa Civallero. McVicar, 59 anni, residente a Torino ormai da una decina d'anni, è stato sposato per diverso tempo con la donna italiana, che oggi lo accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare e lesioni aggravate. Il Clarke Garrison di Beautiful è stato rinviato a giudizio al tribunale del capoluogo piemontese, ma continua a dichiararsi innocente.

Virginia e Daniel si sono sposati nel 2011 e nel 2012 hanno avuto un bambino. E, proprio in merito a questo, McVicar spiega: "Nonostante tutte le accuse dolorose mosse a mio carico, sono rimasto a Torino per poter stare vicino a mio figlio Pietro che amo immensamente e con il quale ho uno splendido rapporto. Con l'aiuto dei miei avvocati mi difenderò per provare la mia innocenza da tutte le accuse".



