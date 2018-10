Da "Toy Story" a "Coco": in mostra a Roma 30 anni di Pixar

Aprirà i battenti il 9 ottobre a Palazzo delle Esposizioni di Roma la mostra che racconta i primi 30 anni della Pixar. La casa di produzione cinematografica, nata nel 1986 in California, è raccontata attraverso le opere che hanno saputo divertire grandi e piccoli: da Toy Story al più recente Coco, passando per altri capolavori premio Oscar come Monsters & Co., Alla ricerca di Nemo, e Inside Out. In pochi sanno che questi incredibili film sono il frutto del lavoro di una squadra di creativi e registi che utilizza i tradizionali strumenti dell'arte fondendoli con quelli dei digital media più all'avanguardia.

La mostra Pixar. 30 anni di animazione, curata da Elyse Klaidman e, per l'edizione italiana, da Maria Grazia Mattei, svela così In rassegna una raffinata selezione di oltre 400 opere che mostrano lo spettacolare patrimonio artistico creato per ciascun film, fatto di disegni a matita e pennarello, dipinti in acrilico, guazzo e acquerelli, dipinti digitali, calchi, modelli fatti a mano, tutti lavori nei quali l'arte e il design giocano un ruolo essenziale e danno vita, insieme all'animazione digitale, al prodotto finale.

Il percorso espositivo, diviso in tre sezioni - Personaggi, Storie, Mondi - è arricchito da una selezione di video, proiezioni e due installazioni spettacolari, l'Artscape e lo Zoetrope, che, attraverso la tecnologia digitale, permettono di rivivere le opere esposte ricreando l'emozione e il fascino suggestivo dell'animazione. Dopo il debutto al MoMA di New York e un tour internazionale che ha fatto tappa dal Messico all'Estremo Oriente e nelle maggiori capitali mondiali riscuotendo un grande successo di pubblico, la mostra che celebra il trentennale della casa di produzione statunitense approda a Roma.

"La mostra ripercorre la storia della Pixar dalla sua fondazione, insieme al lavoro di ricerca e la produzione di immagini digitali" commenta Maria Grazia Mattei, curatrice dell'edizione italiana. Pixar. 30 anni di animazione è concepita per approfondire il lavoro di quella che è una vera e propria bottega rinascimentale digitale che crea capolavori, dove disegno a mano, scultura e informatica coesistono sul grande schermo in una sintesi armonica. Il digitale, per Pixar, è sia strumento che linguaggio. Siamo di fronte a una sorta di nuovo Umanesimo: grazie alla commistione di innovazione e creatività, si guarda alla tecnologia in una dimensione artistica e profondamente umana", conclude Mattei. Pixar. 30 anni di animazione è promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita culturale, prodotta dall'Azienda Speciale Palaexpo, ideata e organizzata da Pixar Animation Studios e realizzata con la collaborazione di MEET | Fondazione Cariplo.



