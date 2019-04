GF16, D'Urso: "Ho fatto corte spietata a Iva Zanicchi"

Per la quinta volta al timone del Grande Fratello, Barbara D'Urso avrà al suo fianco nella conduzione del GF16 Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. "Ho fatto una corte spietata a Iva - ha detto D'Urso in conferenza stampa - Sono andata una sera a teatro a vederla e in camerino le ho detto 'devi essere mia' e lei ha accettato". "Sono stata io a corteggiare te - ha ribattuto Zanicchi - se Maria De Filippi è la Maria della televisione italiana, Barbara è San Giuseppe". "Non potevo avere vicino a me due persone normali. Con loro non mi annoierò e loro non si annoieranno", ha assicurato D'Urso.

